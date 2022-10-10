نفوق 250 حوتا فى نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وكشف خبراء البيئة اليوم عن نفوق نحو 250 من حوت الطيار فى جزيرة بيت النيوزيلندية النائية.

وأشار الخبراء إلى أن تلك الحادثة وقعت بعد مرور أيام من نفوق 215 حوتا آخر فى جزيرة تشاتام الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شمال منطقة جنوح الحيتان اليوم الإثنين، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان" الإماراتية.

ولفتت منظمة بروجكت جونا الخيرية للبيئة التي تساعد الحيوانات البحرية، إلى أنه من النادر إعادة الحيتان الجانحة فى المنطقة إلى المياه بسبب المخاطر التى قد تلحق بالحيوانات والناس.

وقال الخبراء إن تلك المنطقة لا يتوفر بها عدد كبير من السكان، ومن المعروف عنها وجود القروش البيضاء الكبيرة التى تشكل خطرا على الحيتان والأفراد.