بمحطة الفضاء.. الصين تزود وحدة «منجتيان» استعدادا للانطلاق المرتقب

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية أن الوحدة المعملية "منجتيان"، المكون المعملى الثانى فى محطة الفضاء الصينية قيد الإنشاء، تم تزويدها بالوقود كما هو مخطط فى موقع الإطلاق وأن عملية ما قبل الإطلاق أجريت أمس.





وأفادت وكالة الفضاء فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينجوا) اليوم، الإثنين، أنه تم الانتهاء من تجميع واختبار الوحدة الفضائية، بعد وصولها إلى موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية فى مقاطعة هاينان بجنوبى الصين، وقبل الإطلاق ستقوم الوكالة أيضا بفحص مشترك لوظائف النظام مع صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-5بى واى4"، والذى سيحمل الوحدة "منجتيان" إلى الفضاء. وقالت الوكالة فى البيان إن المرافق والمعدات فى موقع الإطلاق فى حالة جيدة، وإن جميع الأنظمة المتعلقة بالمهمة تخضع لاستعدادات منظمة، مشيرة إلى أنه فى الوقت الحاضر، يتكون مجمع محطة الفضاء الصينية "تيانقونج" من الوحدة الأساسية "تيانجه"، والوحدة المعملية "ونتيان"، ومركبة الشحن "تيانتشو-4"، ومركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-14". وأضافت أن المصممين قالوا إن المعدات العلمية فى الوحدة المعملية "منجتيان" ستُستخدم لدراسة الجاذبية المتناهية الصغر وإجراء تجارب فى فيزياء الموائع وعلوم المواد وعلوم الاحتراق والفيزياء الأساسية.

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