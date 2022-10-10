جدة - نرمين السيد - ويأتى هواتف "Redmi K60" بالعديد من المزايا التى تزيد من فرص المنافسة مع الهواتف والشركات الأخرى. وتعمل "Redmi K60" برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 القادمة من كوالكوم، بالإضافة إلى دقة عرض "2K" فى الشاشة. وكشفت التسريبات عن توفير مستشعر رئيسى فى الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابيكسل. وتدعم تلك السلسة تقنية الشحن السربع بقدرة 67 وات مع تقنية الشحن اللاسلكى بقدرة 30 وات، بينما يأتى النموذج الأعلى بتقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاومى تطرح سلسلة «Redmi K60» بشحن سريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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