«صحصح صباحك ومطرحك» هاشتاج يتصدر تويتر.. والمتابعون: عظمة صباحية

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره التريند، خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090.

وعلق يونس عبر تويتر: "#صحصح صباحك ومطرحك.. التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المتابعون مع الهاشتاج عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر" مع الهاشتاج "صحصح صباحك ومطرحك"، وغردوا قائلين: "رقم 1 للأبد"، "ملك الراديو"، "جرعة مكثفة من العظمة الصباحية".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.