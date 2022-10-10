Honor X40 GT.. مزايا مدهشة لـ هاتف هونر 2022

جدة - نرمين السيد - هونر Honor X40 GT

هاتف هونر الجديد Honor X40 GT، سيتم إطلاقه رسميا خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيضم تصميما جديدا، مع عدد من التحسينات الكبيرة.

فى هذا الصدد، ذكر موقع Gizmochina أن الإعلان التشويقى لـ هاتف Honor X40 GT يظهر تصميما يحتوى على شاشة مثقبة، مع خطين عموديين باللون فى المنتصف على ظهر الهاتف مع نمط محكم على كلا الجانبين.

مزايا هونر Honor X40 GT

وكشف الإعلان التشويقى أن Honor X40 GT يضم وحدة كاميرا مستديرة الشكل، وفى وسط وحدة الكاميرا توجد علامةGT التجارية، كما يحوى شاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLEDمع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.

ويضم هاتف هونر الجديد Honor X40 GT مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاوم المياه، وكاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل.

هونر Honor X40 GT

ويحوى Honor X40 GT ثقبا صغيرا فى أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية التى تأتى بدقة 32 ميجا بيكسل لتصوير السيلفى وإجراء مكالمات الفيديو، كما سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية.

ويدعم هاتف هونر Honor X40 GT تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع نسخة أخرى أرخص سعرا 4G ، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير.