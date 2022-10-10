توشيبا تكشف عن مواصفات تلفاز M550K الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى جهاز التلفاز الجديد من توشيبا بنطاق تدريجى واسع الألوان، ويدعم إنتاج صور حادة بأفضل جودة عرض، مع صور بتفاصيل أعمق.
وتحتوى شاشة الجهاز على محرك 4K Brilliance Restoration الذى يعمل على تقسيم المحتوى إطار تلو الأخر لتأكيد ضبط السطوع إلى مستوى فائق ultra HD فى كل إطار وفى الوقت الفعلى.
ويضم التلفاز معالجة صوتية مطورلاة من توشيبا، والتى تدعم ترقية الصوت الأساسى، للمضخم لأفضل آداء فى كل مقطع من المقاطع الصوتية، ولدفع آداء يحاكى المسرح المنزلى.
ومن المقرر ان تعلن شركة توشيبا لاحقًا موعد طرح Toshiba M550K فى الأسواق.
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