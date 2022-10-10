مصطفى العبادى.. من هو عالم الآثار المصرى الذى يحتفل به جوجل؟

جدة - نرمين السيد - مصطفى العبادي

وخلال السطور التالية نعرض لحياة العالم الكبير الراحل مصطفى العبادى بإيجاز...

ونشأ مصطفى العبادى فى بيت علم كبير؛ ‏فوالده المؤرخ الكبير عبدالحميد العبادى، أستاذ التاريخ والحضارة ‏الإسلامية، وعميد كلية الآداب فى جامعة الإسكندرية سابقا. ‏

مسيرة مصطفى العبادي العلمية

العالم مصطفى العبادى حصل على ليسانس الآداب من قسم التاريخ، فى جامعة الإسكندرية عام 1951، ثم سافر إلى المملكة ‏المتحدة "بريطانيا"، لينال درجة الدكتوراة فى الحضارة اليونانية والرومانية من جامعة كمبريدج البريطانية عام 1961.

وتدرج مصطفى العبادى فى رحاب كلية الآداب، بجامعة الإسكندرية، فى وظائف التدريس إلى أن حصل على درجة الأستاذية عام 1972، ‏وصار رئيسا لقسم الدراسات اليونانية -الرومانية فى العام نفسه.

مناصب مصطفى العبادي

وشغل مصطفى العبادى منصب وكيل كلية الآداب، بجامعة الإسكندرية لشؤون الطلاب فى الفترة من 1976 إلى ‏‏1979.

وشغل العالم الكبير الراحل عدة مناصب فى مؤسسات علمية عالمية كبرى، خلال مسيرته الحافلة بالعطاء والنجاح، ومنها، أنه كان عضو بـ المجمع العلمى المصرى، ورئيسا لجمعية الآثار بالإسكندرية.

وكان العالم مصطفى العبادى أيضا، عضوا بـ الهيئة الدولية البردية فى العاصمة البلجيكية بروكسل، ‏وعضوا بـ الجمعية الأمريكية للدراسات البردية بمدينة نيويورك، وعضوا مراقبا بـ المجلس الدولى للدراسات الفلسفية والإنسانية.

وشغل مصطفى العبادى منصب عضو بـ مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وعضو بـ الجمعية المصرية للآثار القبطية، وعضو بـ اللجان التحضيرية لمشروع إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة، والذى كان صاحب فكرة إحيائها الحقيقى.

وكان العالم الكبير الراحل عضوا بـ اللجنة القومية لإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة، ‏وعضوا بـ اللجنة العليا للتاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة فى مصر، وعضوا بـ اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية -الرومانية بـ المجلس ‏الأعلى للآثار.‏

جوائز مصطفى العبادي

العالم الكبير الراحل مصطفى العبادى حصل، خلال مسيرته المهنية على عديد من الجوائز العلمية العالمية، ومنها: جائزة قسطنطين كفافيسفى فى الدراسات اليونانية القديمة من حكومة اليونان.

وحصل مصطفى العبادى على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاحتماعية، وجائزة طه حسين من جامعة الإسكندرية، وجائزة النيل فى العلوم الاجتماعية.

وحصل العالم الكبير الراحل على وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، كما حصل على الدكتوراة الفخرية فى الدراسات الإنسانية من جامعة كيبيك فى دولة كندا.

وفاة مصطفى العبادي

وفى يوم الـ 14 من فبراير عام 2017، رحل العالم الكبير مصطفى العبادى عن عالمنا، بعدما نشر عديدا من الكتب العلمية المهمة، ومنها العمدة عن مكتبة الإسكندرية القديمة، فضلا عن كتاب "مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربى".