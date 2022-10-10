جوجل يحتفل بـ ميلاد مصطفى العبادى (صورة)

جدة - نرمين السيد - مصطفى العبادي

وقام محرك البحث العملاق بتغيير صفحته الرسمية المعتادة بوضع صورة عالم الآثار الراحل مصطفى العبادى.

مصطفى عبد الحميد العبادى، هو عالم آثار مصرى كبير ولد فى محافظة الإسكندرية عام 1928م، ونشأ فى بيت علم كبير؛ ‏فوالده المؤرخ الكبير عبدالحميد العبادى، أستاذ التاريخ والحضارة ‏الإسلامية، وعميد كلية الآداب فى جامعة الإسكندرية سابقا. ‏

العالم مصطفى العبادى حصل على ليسانس الآداب من قسم التاريخ، فى جامعة الإسكندرية عام 1951، ثم سافر إلى المملكة ‏المتحدة "بريطانيا"، لينال درجة الدكتوراة فى الحضارة اليونانية والرومانية من جامعة كمبريدج البريطانية عام 1961.

وتدرج مصطفى العبادى فى رحاب كلية الآداب، بجامعة الإسكندرية، فى وظائف التدريس إلى أن حصل على درجة الأستاذية عام 1972، ‏وصار رئيسا لقسم الدراسات اليونانية -الرومانية فى العام نفسه.

مصطفى العبادي

وشغل مصطفى العبادى منصب وكيل كلية الآداب، بجامعة الإسكندرية لشؤون الطلاب فى الفترة من 1976 إلى ‏‏1979.

وفى يوم الـ 14 من فبراير عام 2017، رحل العالم الكبير مصطفى العبادى عن عالمنا، بعدما نشر عديدا من الكتب العلمية المهمة، ومنها العمدة عن مكتبة الإسكندرية القديمة، فضلا عن كتاب "مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربى.