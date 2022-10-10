توقعات الأبراج الإثنين 10 أكتوبر 2022.. نصائح مهمة فى العمل ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الإثنين

الحمل

فكر جيدًا وتصرف بعقلانية وحكمة، وحاول نشر السعادة فى محيط أسرتك وعائلتك.

الثور

تستطيع تخطى كافة الصعوبات فتماسك ولا تيأس، وقدم لشريك حياتك الدعم الذى يحتاجه.

الجوزاء

استمر فى العمل والتطور لتحقق أهدافك، واحرص على تحسين علاقتك بأسرتك والمقربين منك.

السرطان

انجز مهام عملك ولا تؤجلها وتطلع دائمًا للأفضل، وواحرص على حضور المناسبات العائلية والتواجد بالقرب من عائلتك.

الأسد

احرص على اكتساب مهارات جديدة لتحسن وضعك فى العمل، ولا تهمل شريك حياتك وانهى كافة المشكلات فى العلاقة العاطفية.

العذراء

حاول تحسين دخلك المادى وادخر من أموالك، وتواصل مع أصدقائك واحتفظ بعلاقتك الجيدة معهم.

العقرب

تجاهل من يحاول إيقافك واستمر فى السير والمحاولة، واحتوى شريك حياتك وتفهم ما يقلقه.

الميزان

حافظ على علاقات جيدة بزملائك واهتم أكثر بعملك، واعمل على تحسين حياتك العاطفية والأسرية قدر الإمكان لتشعر بالسعادة.

الجدى

اجتهد فى عملك لتصل إلى ما تريد، وانهى كافة الخلافات مع الأشخاص المقربين إليك، وابدأ أنت بالصلح.

القوس

استمر فى السعى ولا تتوقف أبدًا، وسيطر على أعصابك وحافظ على هدوئك عند التعامل مع شريك حياتك وأسرتك.

الحوت

استعيد طاقتك وحافظ على نشاطك وابحث عن شغفك لتتفوق فى عملك، وفكر قبل الإقبال على أى علاقة ولا تتسرع.

الدلو

كن حاسمًا فيما تراه صحيحًا ولا تتردد أو تتراجع، واحافظ على علاقة جيدة وهادئة مع شريك حياتك يملئها الحب والتفاهم.