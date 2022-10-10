بهذا السعر.. سونى تعلن عن ميكروفون C-80 Condenser لتسجيل احترافى للصوتيات

جدة - نرمين السيد - وأشارت Sony Electronics إلى جلب أحدث التقنيات فى تسجيل الصوتيات فى ميكروفون C-80 Condenser الجديد مع أفضل تصميم.
ويأتى الميكروفون بمجال أحادى الاتجاه لإلتقاط الصوتيات كبديل للتصميم ثنائى الاتجاه، لذا يدعم هذا الإصدار مهام التسجيل الصوتى فى المنزل والاستوديرو المنزلى، ويدعم مدونى الفيديو، والبث الصوتى.
كما يدعم Sony C-80 Condenser ميزة إزالة الضوضاء، ويأتى بتصميم معدنى مضاد للإهتزازات، ويتبنى هذا الإصدار بعض مميزات C-100.
ويهدف الميكروفون إلى تسجيل صوتيات بشكل واضح ونقاء أعلى، مع ميزة إنتاج الخصائص الواقعية للآلات الموسيقية لإنتاج صوت طبيعى بشكل أفضل، وكذلك تمييز صوت الغناء عن الآلات الموسيقية.
ويتوفر الجهاز فى أسواق أمريكا الشمالية بدءًا من نوفمير المقبل بسعر 499 دولار.
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