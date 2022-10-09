نهاية «آكل البشر» فى الهند.. الشرطة تقتل نمرا زرع الرعب بين السكان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشارك فى عملية قتل النمر حوالى 200 شخص بعضهم كان يتنقل على ظهر الفيلة.

وبث الحيوان الرعب فى نفوس السكان بمحيط محمية فالميكى للنمور فى تشامباران بشرق الهند، وتسبب بمقتل أشخاص بينهم امرأة وابنها البالغ 8 سنوات.

ووصفت السلطات النمر الذى يعتقد أنه ذكر فى الثالثة أو الرابعة من العمر، بأنه "آكل البشر"، وهذا قبل حالتى الوفاة الأخيرتين.

وأشار قائد الشرطة المحلية كيران كومار إلى أن فريقين دخلا الغابة على ظهر اثنين من الفيلة بعد ظهر أمس السبت، وانتظر ثالث فى النقطة التى كانوا يعتقدون أن النمر سيخرج منها، وأطلقتا النار لقتله هناك.

وأوضح كومار أنه فيما كان القرويون يضربون حاويات صفيح، احتاج الفريق المكون من 8 قناصين وحوالى 200 عضو من إدرة الغابات إلى ما يقرب من 6 ساعات لإكمال العملية، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فى الهند فيديو للنمر القتيل وقد تجمع حوله عدد من السكان الذين بدوا غاضبين عند لمسهم الحيوان.

ويُرجع الناشطون البيئيون هذه الحالات إلى التوسع السريع للمستوطنات البشرية حول الغابات وطرق الحياة البرية الرئيسية، مثل موائل الفيلة والنمور، مما يشكل مصدرًا لاشتباكات متزايدة بين البشر والحيوانات فى بعض المناطق فى الهند.

لقى حوالى 225 شخصًا حتفهم فى هجمات للنمور بين عامى 2014 و2019 فى الهند، وفقًا لبيانات حكومية.

وكشفت الإحصائيات عن مقتل أكثر من 200 نمر على يد صيادين غير قانونيين أو جراء الصعق بالكهرباء بين عامى 2012 و2018.

وتحتوى الهند على حوالى 70% من نمور العالم، مع 2967 نمرًا فى البلاد فى 2018.