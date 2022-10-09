لدعم هواتف آيفون.. أبل تستمر فى استخدام شرائح مودم 5G من كوالكوم حتى 2025

جدة - نرمين السيد - وأشارت تقارير إلى أن أبل تدعم هواتف آيفون فى عام 2024 بشريحة مودم 5G من كوالكوم، على أن تحتوى على شريحة Snapdragon X75 التى تكشف عنها كوالكوم بعد ذلك.

ومن المتوقع إلى أن شريحة مودم Snapdragon X75 القادمة من كوالكوم تحاكى إصدار كوالكوم الحالى

Snapdragon X70، حيث تقوم عملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر، كما يأتى الإصدار القادم بآداء أفضل فى كفاءة استهلاك الطاقة.

ولفتت تقارير إلى أن كوالكوم تستمر كمورد لرقاقات مودم 5G لشركة أبل فى 2023، ومضيفة أن أبل فشلت فى الانتهاء من تطوير شرائح مودم 5G، ومن المفترض أن تستمر أبل فى العمل على تطوير رقاقتها الخاصة.

وتدعم أبل جميع إصدارات الشركة القادمة من هواتف iPhone 15 بشريحة مودم Snapdragon X70 التى تصل إلى سرعات تحميل 10 جيجا بايت فى الثانية.