كنز بالصدفة.. زوجان يعثران على عملات معدنية ذهبية بمئات الآلاف من الدولارات

جدة - نرمين السيد - ويرجع الفضل فى عثور الزوجين على القطع النقدية الذهبية التى تقدر قيمتها بـ 754 ألف إسترلينى أى ما يعادل 836 ألف دولار، إلى سقوط فنجان على أرضية المطبخ بالمنزل القديم الذى يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر.

وتسبب الفنجان فى كسر جزء من أرضية المطبخ، الأمر الذى جعل الزوج يحاول إصلاحه، ليكتشف عملات معدنية فى كوب من الخزف المصقول، بحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وتواصل الزوجان بإحدى الشركات المتخصصة بالمزادات، حيث أشار خبير إلى أن العملات الذهبية تعود إلى الفترة الواقعة بين عامى 1610 إلى 1727، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأوضح الخبير أن العملات الذهبية تعود لعهود جيمس وتشارلز لأول وحتى جورج الأول.

وشهد المزاد الخاص بالعملات إقبالًا كبيرًا، حيث شارك فيه أشخاص من حول العالم، بحسب الصحيفة والتى أكدت أن حقق رقمًا جيدًا دون الكشف عنه أو هوية المشترين.