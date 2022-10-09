مواصفات هاتف هونر الجديد «Honor Play 6C»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Honor Play 6C" بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.5 بوصة بجودة عرض HD +، ودقة 720 × 1600 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل، كما يعمل الهاتف بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 480 5G. ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 وات. ويُطرح الهاتف "Honor Play 6C" بإصدارين، حيث يأتى الأول مزودا بـ 6 جيجا بايت رام و128 جيجا بايت تخزين وبسعر 154 دولارا أمريكيا أى حوالى 3000 جنيه مصرى. بينما الإصدار الثانى يقترن بذاكرة بـ 8 جيجا بايت رام و128 جيجا بايت تخزين وبسعر 182 دولار أمريكى أى حوالى 3600 جنيه مصرى.

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