بسبب تخويف الأطفال.. القبض على عاملين بحضانة أمريكية

جدة - نرمين السيد - وأثار الفيديو حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لاتباع حضانة فى ولاية ميسيسيبى الأمريكية نظام جديد فى تربية الأطفال. وترتدى الموظفات داخل الحضانة قناع الهالوين لتخويف ومطادرة الأطفال الصغار المذعورين. واعتقد العاملين فى تلك الحضانة، بأن مطاردة الأطفال بقناع الهالوين والصراخ فى وجوههم تساعد فى تربيتهم وتحسين سلوكهم. ويبدأ بعدها الأطفال فى الصراخ والهروب، لذا اندفعت الشرطة لإلقاء القبض على عمال الحضانة ويخضعون للتحقيق، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "نيويورك بوست".

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