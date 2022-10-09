واتساب يطرح ميزة جديدة بـ اشتراك مادى

جدة - نرمين السيد - وطرح واتساب لمستخدمى الإصدار التجريبى، خدمة "الاشتراك المتميز" والتى تتوفر مقابل مبلغ من المال.

وكشف موقع "جى إس إم آرينا" عن إتاحة تلك الميزة للشركات والبيزنس، حيث تمنح تلك الخاصية المستخدم رابط اتصال قابل للتخصيص إلى الواتساب الخاص، كما يمكن تغييره مرة كل 3 أشهر.

وتسمح الميزة الجديدة من عمل 10 أجهزة متصلة فى نفس الوقت بنفس الحساب، و بهذه الطريقة، يمكن للموظفين إدارة الحساب.