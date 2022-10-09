بيع ماسة وردية بـ 58 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وأشارت دار المزادات أن ذلك الحجر يعد نادرا، ويسمى "نجمة ويليامسون الوردية"، ذات وزن يبلغ 11.15 قيراطا. وتم بيع تلك الماسة الوردية فى مزاد بهونج كونج مقابل 57.7 مليون دولار أمريكى، لذا تعد ثانى أغلى حجر كريم يباع فى مزاد. وكانت تلك القطعة المباعة أكبر ماسة وردية تباع بالمزاد، ومن المعروف أن الماس الوردى يعد من الأحجار الكريمة النادرة وأكثرها استقطابا للطلب فى السوق العالمية.

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