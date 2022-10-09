النوم ينقذ طفلة من القتل فى تايلاند

جدة - نرمين السيد - واقتحم مسلح مركز تنمية الأطفال ببلدة أوتاى ساوان، حيث تمكن من قتل 24 طفلا بوحشية عدا واحدة.

ونجت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وتدعى إيمى، من يد المسلح لأنها كانت نائمة.

وكشفت "بى بى سى" عن العثور على طفلة مستيقظة وعلى قيد الحياة لذا تم نقلها إلى الطابق العلوى وتغطية وجهها ببطانية حتى لا ترى ما أسفره الحادث من فظائع، وذلك وفقا لما جاء فى "البيان".

وأشار جدها "سومساك سريثونج" إلى أنها لم يكن لديها أى فكرة عما حدث، لأنها كانت نائمة وقتها ومغطاة ببطانية عند دخول المهاجم.