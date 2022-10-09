تحذيرات جديدة من ميتا لمالكى هواتف أندرويد وأيفون

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن هناك حوالى 400 تطبيق ضار يقوم المستخدمين بتنزيله على الهواتف سواء أيفون أو أندرويد.
وأوضح الخبراء إلى أن هناك عدد من التطبيقات الضارة المتوفرة فى متجر التطبيقات لدى هواتف جوجل وأبل، والتى تتطلب تسجيل دخول حساب فيسبوك.
وأضافوا أنه عند تسجيل دخول حساب فيسبوك يقوم التطبيق بسرقة جميع بيانات المستخدم، وخصوصا التطبيقات المتعلقة بالتعديل على الصور.
وكشف الخبراء إلى أن من تلك التطبيقات الضارة، تطبيقات للتعديل على الصور، والألعاب، وشبكات VPN، وتطبيقات لتتبع الصحة، وتطبيقات أعمال وخدمات أخرى لخداع المستخدمين لتنزيلها.
وبمجرد تنزيل البرامج الضارة، يُسمح للمهاجمين الوصول إلى حسابات الشخص والبيانات الخاصة أو إرسال رسائل للاحتيال وغيرها من الطرق.
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