نتوقع 9 ملايين ونصف معتمر.. مسؤول سعودى يكشف تفاصيل موسم العمرة الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال القرشى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن منذ بداية انطلاق موسم العمرة اعتمر أكثر من مليون و300 ألف شخص حتى وقتنا هذا، مشيرا إلى أن بعد عمرة المولد النبوى ستتجاوز هذه الأرقام لتصل مليون ونصف المليون معتمر.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يعتمر أكثر من 9 ملايين ونصف المليون خلال هذا العام فى فترة العمرة المسموح بها.