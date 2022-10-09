جدة - نرمين السيد - وقال القرشى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن منذ بداية انطلاق موسم العمرة اعتمر أكثر من مليون و300 ألف شخص حتى وقتنا هذا، مشيرا إلى أن بعد عمرة المولد النبوى ستتجاوز هذه الأرقام لتصل مليون ونصف المليون معتمر.
وأشار إلى أنه يتوقع أن يعتمر أكثر من 9 ملايين ونصف المليون خلال هذا العام فى فترة العمرة المسموح بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتوقع 9 ملايين ونصف معتمر.. مسؤول سعودى يكشف تفاصيل موسم العمرة الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.