الإفتاء: علاقة كل من الزوجين مع أهل زوجه مبنية على الفضل والإحسان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه لا شك أن إحسان كل من الزوجين إلى أهل الآخر ومعاملتهم معاملة طيبة مما يُدخِل الفرح والسرور عليه، ويجعل قلوبهم تحبه وتعطف عليه، مما يجعل ألسنتهم دائمة الشكر له والثناء عليه، مما يوثق عرى المحبة وأواصر الرحمة بين الزوجين، وهو فوق هذا تثبيت للروابط المجتمعية القوية.
وتابعت: "فاحرص على احترام الأقارب وتقديرهم بحيث يحترم الرجل أهل زوجته وتحترم هى أهله، فإن ذلك من أكبر الأمور التى تحافظ على جسور الثقة بينكما وبين أقاربكما وتحميها من التصدع والانهيار، فكثير من المشكلات الزوجية أو العائلية تُحَلُّ بطريق الاحترام والتقدير المتبادَل بين الزوجين وأهليهما".
وأشارت إلى أنه قد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إكرام الأصهار وتبجيلهم، ومن ذلك وصيته صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل مصر: «فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذِمَّة ورحمًا»، أو قال: «ذِمَّة وصهرًا»، فقد نبَّه صلى الله عليه وسلم على أن سبب هذه الوصية هو الرحم والمصاهرة.
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