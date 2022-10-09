توقعات الأبراج الأحد 9 أكتوبر 2022.. تقدم مهنى ونصائح فى العلاقات العاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأحد

الحمل

واصل عملك ولا تتراجع وكن إيجابيًا دائمًا، واحرص على إنهاء المشاكل التى تواجهك فى محيط الأسرة والاصدقاء والعائلة.

الثور

حافظ على مكتسباتك فى العمل واستمر لتحقق المزيد، واحتوى شريك حياتك واحرص على وجود تفاهم بينكما فى العلاقة.

الجوزاء

اعمل على تحسين وضعك المادى وقلل نفقاتك، وتواصل مع أصدقائك وكن قريبًا منهم.

السرطان

نفذ مهام عملك ولا تؤجل منها شيئًا حتى لا تتراكم، واحرص على علاقات جيدة مع المحيطين بك وكن لطيفًا مع الجميع قد المستطاع.

الأسد

اهتم بعملك وواصل السعى واجتهد، واحرص على قضاء وقتًا رومانسيًا مع شريك حياتك لتتحسن العلاقة العاطفية.

العذراء

حاول دائمًا أن تتغير للأفضل وطّور من مهاراتك، وقدم الدعم اللازم لأفراد أسرتك وعائلتك.

العقرب

ادخر فى أموالك ولا تستسلم للمشاكل والعقبات، وتحدث مع شريك حياتك وافهم ما يريده وساعده.

الميزان

استغل الفرصة المتاحة أمامك ولا تتركها حتى لا تندم، وتعامل مع شريك حياتك بطريقة جيدة واجلس معه وشاركه الأمور التى تهمه.

الجدى

احرص على تحسين مستواك لتصل إلى مكانة أفضل فى العمل، وحافظ على أصدقائك فالصديق الوفى لا يعوض.

القوس

فكر جيدًا وتصرف بعقلانية واستغل خبرتك لتخطى المواقف الصعبة، وتبادل الكلمات الطيبة والمشاعر مع شريك حياتك.

الحوت

ادرس قرارتك جيدًا قبل اتخاذها ولا تتسرع، واقترب أكثر من عائلتك وقدم لهم الود.

الدلو

تطلع دائمًا للأفضل فى حياتك العملية واعمل على تحقيق أهدافك، واهتم بشريك حياتك حتى لا تتأثر العلاقة.