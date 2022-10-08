حادث غريب فى أستراليا.. امرأة تحطم منزلا بسيارتها وتقتل سيدة وتهرب (صور)

جدة - نرمين السيد - ووقعت الحادثة غرب مدينة سيدنى، حيث تلقت فرق الطوارئ نداء عن تصادم سيارة بمنزل، وهروب سائق المركبة من الشرطة.

وتفاجأت فرق الإسعاف والطوارئ بدخول السيارة فى المنزل، وتحطيمه، وتسببه بإصابة سيدة بجروح خطيرة.

وحاولت الشرطة والمسعفون فى نيو ساوث ويلز كثيرًا إنقاذ السيدة قبل الإعلان عن وفاتها فى مكان الحادث.

ولم يتعرض المقيمون مع السيدة فى المنزل الذى تعرض للحادث لأى إصابات، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية نقلًا عن وسائل إعلام أسترالية.

وألقت الشرطة القبض على السائق، وهى سيدة تبلغ من العمر 29 عامًا، كانت تقود السيارة برفقة طفلها، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وقالت السلطات المختصة إنها ستفتح تحقيقًا رسميًا فى الحادثة، وتقييم الأضرار الناجمة عنه، دون أن تذكر أى توضيح فيما يتعلق بسبب الواقعة.