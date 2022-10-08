العثور على أطول شجرة بغابة الأمازون (صور)

جدة - نرمين السيد - وصل فريق من العلماء إلى أكبر شجرة اكتشفت فى غابة الأمازون المطيرة على الإطلاق، وبذلك بعد محاولات وتخطيط ومهمات استكشافية مدتها 3 سنوات، وكذلك رحلة استغرقت أسبوعين فى الغابة.





وتوجد الشجرة العملاقة فى محمية نهر إيراتابورو" الطبيعية شمال البرازيل، وهى نوع دينيزيا إكسلسا، والتى يبلغ ارتفاعها 88.5 مترًا، وقطرها 9.9 أمتار، ويعادل طولها مبنى مؤلفًا من 25 طابقًا.

ورصد العلماء الشجرة للمرة الأولى من خلال صور التقطتها أقمار اصطناعية عام 2019، ثم حاول فريق محلى يضم باحثين ومدافعين عن البيئة ومرشيدن الوصول إليها خلال نفس العام.

وبعد رحلة طويلة استغرقت ما يقرب من 10 سنوات فى أرض وعرة، اضطر الفريق للعودة بعدما أصيب أفراده بالإرهاق وفى ظل كمية محدودة من الطعام كانت حوزتهم، بجانب تعرض أحدهم لوعكة صحية.

وساعدت 3 رحلات اسكتشافية أخرى فى المنطقة النائية من وادى جارى الواقع على الحدود بين ولايتى بارا وأمابا، فى الوصول إلى عدد كبير من الأشجار العملاقة الأخرى، من بينها أكبر شجرة جوز برازيلية ترصد على الإطلاق فى الأمازون مع ارتفاع يبلغ 66 مترًا.

إلا أن الوصول إلى شجرة دينيزيا إكسلسا ظل غير منجز حتى الرحلة الاستكشافية التى نظمت بين 12 و25 سبتمر، والتى اجتاز فيها الباحثون مسافة 250 كيلومترًا باستخدام قارب وأكثر من 20 كيلومترًا سيرًا عبر الغابة الجبلية، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".

وتعرض أحد أعضاء البعثة التى ضمت 19 شخصًا إلى لسعة من حيوان يعتقد طبيب الفريق أنه عنكبوت سام.

وجمعت المجموعة عينات ستخضع للتحليل للتوصل إلى معلومات عن الشجرة أبرزها عمرها والتى تشير توقعات بأنه يبلغ 400 إلى 600 عام على الأقل، وكذلك كمية الكربون التى تخزنها.

ويصل وزن الأشجار العملاقة فى تلك المنطقة إلى 400 ألف طن، ويشكل نصف هذا الرقم كربونًا امتصته الأشجار من الغلاف الجوى.