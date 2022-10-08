جدة - نرمين السيد - كشف محامو الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، أن شركة تويتر ترفض عرض مالك شركة تسلا، البالغة قيمته 44 مليار دولار وذلك للاستحواذ على منصة التغريدات، وطالبوا محكمة ديلاوير بوقف محاكمة قادمة فى هذا الصدد.





وجدد إيلون ماسك عرضه للاستحواذ على المنصة الأسبوع المنصرم وذلك لإنهاء نزاع قانونى مطول بدأ عندما حاول التراجع عن صفقة أبريل، ورفعت تويتر دعوى قضائية، بحسب ما نقلته "العربية". وبما أن تويتر رفعت دعوى قضائية ضد ماسك لإجباره على إتمام عملية الشراء بعد أن حاول التراجع قبل 4 أشهر، فمن غير المرجح أن تنسحب، الشركة "التى صوت مساهموها بالموافقة على الصفقة" من الاتفاق. وبديلًا لذلك، فمن المتوقع أن تسعى الشركة التى يقع مقرها فى سان فرانسيسكو للحصول على تأكيدات من جانب الملياردير الأمريكى بأنه جاد هذه المرة ولن ينسحب مرة أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر ترفض عرض إيلون ماسك للاستحواذ على المنصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.