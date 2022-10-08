أكبر كلب فى العالم تفارق الحياة

جدة - نرمين السيد - ونفق الكلب فى جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، بصورة طبيعية، دون أن يعانى من أى أمراض.

وبينت صاحبة "بيبلز" أنها أنثى من نوعية "فوكس تيرير" وكانت تتغذى على طعام القطط، الأمر الذى يفسر سبب طول عمرها.

ولفتت إلى أنها ولدت مطلع عام 2000 فى نيويورك، وكان وزنها وقتها 2 كيلو جرام فقط، وتلقت رعاية جيدة طوال حياتها.

وعلى مدار حياتها أنجبت 32 جروا، وحازت لقب الأكبر فى العالم هذا العام، بعد زيارة أجراها خبراء من موسوعة غينيس.