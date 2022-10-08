Helix.. روبوت بمواصفات خارقة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويمكن للربوت Helix تحدى التضاريس التى قد تواجهه فى طريقه. ونشرت الشركة فيديو لـ الربوت، أظهر قدرته على تحدى التضاريس فى الصحراء، والجليد، والماء، والنشاط الإشعاعى. وبحسب موقع futura.sciences حقق الربوت جوائز عدة، أبرزها جائزة الشركات الناشئة فى كندا خلال العام الحالى. ويتمكن الربوت من تخطى العقبات التى تواجه عبر 4 إطارات معدنية حلزونية الشكل، وتساعده فى تقطيع الطين، والجليد، أو الطفو على الماء.

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