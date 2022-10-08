معهد الفلك ينظم فعاليات لرصد الكسوف الجزئى للشمس 25 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن المعهد سينظم مجموعة من الفعاليات لرصد ومتابعة الكسوف الجزئى للشمس يوم 25 أكتوبر الحالى فى أكثر من موقع داخل مصر.





وأضاف القاضى - اليوم السبت - أنه سيمكن رؤية ومتابعة الكسوف فى مصر حيث سيحجب الجزء السفلى من قرص القمر الجزء العلوى من قرص الشمس فى وقت الذروة الساعة 1:09 ظهرا تقريبا.

وأوضح أنه عند ذروة الكسوف الجزئى سيغطى قرص القمر حوالى 86% من قرص الشمس، وسيستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

وشدد رئيس المعهد على عدم إمكانية رصد أى كسوف للشمس سواء كان جزئيا أو حلقيا أو كليا إلا من خلال فلتر شمسى لحماية العين.

وكشف عن توقيتات مراحل الكسوف الجزئى للشمس بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة حيث يبدأ فى الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان، وستكون ذروة الكسوف الجزئى فى الساعة الواحدة ظهرا و9 دقائق، وينتهى الكسوف فى الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان تقريبا.

ولفت القاضى إلى أن هذا الكسوف سيراه العديد من سكان المناطق الروسية، وسكان معظم المناطق الأوروبية وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا وسكان جزر جرينلاند.

وأكد رئيس المعهد أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس، مبينا أن الكسوف الشمسى يحدث فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.

وأشار إلى أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض فى خط مستقيم، بحيث يمر القمر بيننا وبين الشمس مما يؤدى إلى حجب صورة الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض، فيما يحدث الكسوف الكلى للشمس عندما يكون القطر الزاوى للقمر أكبر من الشمس، مما يحجب كل ضوء الشمس المباشر، ويحول النهار إلى ظلام.