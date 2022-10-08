هدية المولد النبوى 2022.. اعرف هتقدم ايه لخطيبتك

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جدة - نرمين السيد - ويبحث الجميع عن أفكار خارج الصندوق، لتقديم هدية المولد، سواء كان لأهله، أو خطبيته، أو زوجته، وهو ما نسرده فى السطور التالية.
سيطرت العلب الخشبية والصدفية المنقوشة هذا العام، على هدايا المخطوبين بمناسبة المولد النبوى الشريف، حيث يتم وضع اسمع العروس عليها، وبوكيه يصنع من الورد إلى جانب الحلوى، يشترى من محل الزهور.
ويمكن تقديم الهدية حسبما تفضل خطيبتك، إذ يحب البعض الهدايا الكلاسيكية القديمة، خصوصا وأنها تعيد الإنسان إلى الماضى، وذكرياته، وهنا عليك أن تشترى عروس المولد المصنعة من الخشب، وتقديمها للعروس، بجانب كارت تهنئة.
أيضا العروس الخشب المنقوش عليها اسم "الخطيبة" من أجمل هدايا المولد النبوى 2022، إذ تستخدم فيما بعد كـ ديكور فى المنزل.
من أبرز الخيارات، تقديم حلوى المولد فى بوكس على صورة قلب، مع تزيينه بوضع بلونات الهيليوم، عليه، إضافة للورد، وكارت تهنئة.
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