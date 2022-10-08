شيف إيطالى يكشف عن أكلة تساعد فى إيقاف هالاند

جدة - نرمين السيد - وكشف النرويجى إيرلينج هالاند، السر فى تألقه وتسجيله الأهداف فى المباريات السابقة، بتناوله اللازانيا، قبل المباريات.

ومن جانبها، نقلت شبكة "TalkSPORT" الإنجليزية تصريحات الشيف الإيطالى الشهير، ألدو زيلى، والتى قال خلالها إن وصفة اللازانيا الخاصة به، قد تكون ما يحتاج إليه ساوثهامبتون لإيقاف هالاند.

وأضاف: "يمكن إعطائها لمدافعى ساوثهامبتون كايل ووكر بيترز وخوان لاريوس".

وختم: "يا رفاق مفتاح إيقاف إرلينج هالاند هو اللازانيا، ستمنحكم القوة، اسعوا ورائها".

ويستعد فريق ساوثهامبتون لمواجهة مانشستر سيتى، فى المباراة التى من المقرر لها فى الرابعة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى لكرة القدم.