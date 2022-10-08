الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لمراقبة أداء نظام الملاحة العالمى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أن القمرين الصناعيين التجريبيين من طرازى (سنتى سبيس- إس5) و(سنتى سبيس- إس6) المزودين بنظام لتعزيز الملاحة عبر الأقمار الصناعية فى المدار الأرضى المنخفض، انطلقا على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش- 11)، ودخلا المدار المخطط لهما بنجاح.

ومن المقرر استخدام القمرين الصناعيين فى مراقبة أداء نظام الملاحة العالمى عبر الأقمار الصناعية بشكل آن، والقيام باختبارات تعزيز الملاحة وإجراء الاتصال بالليزر بين الأقمار الصناعية.