متحف الطفل يفتتح منصة تعليمية جديدة الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - يفتتح مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" الخميس المقبل، أول مركز علمى تعليمى بطريقة ترفيهية فى الشرق الأوسط مخصص للأطفال يتيح لهم التعلم واكتشاف الظواهر المحيطة بهم عن طريق التجارب الموجودة والمعروضات للتفاعل معها.





وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف - فى تصريح له اليوم السبت - إن "افتتاح مركز للعلوم فى متحف الطفل هو جزء من طموح الجمعية ليكون منصة تعليمية وترفيهية للأطفال فى توفير تعليم هادف وحديث للأطفال.

وأضاف أن المركز يركز على المستقبل حيث يحفز الأطفال على الابتكار وحب العلوم من خلال مجموعة من المعارض والبرامج حول العلوم التطبيقية والطبيعة واستكشاف الفضاء، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتوفير برامج تعليمية وبرامج ترفيهية محفزة للأطفال.

وأوضح الدكتور نبيل حلمى أن مركز العلوم الجديد المتخصص، هو المركز الأول من نوعه فى الشرق الأوسط صديق لأطفال (قادرون باختلاف) من خلال وجود منظومة تيسر لهم التحرك والتعلم بشكل مبسط، إلى جانب توفير امتيازات وخدمات لتلك الفئة تجعل من زيارتهم للمركز رحلة ممتعة، بالإضافة إلى منحهم تذاكر مجانية، بما يتسق مع توجهات القيادة السياسية بتوفير الدعم الكامل لهذه الفئة من المجتمع ودمجهم مع أقرانهم من الفئات الاجتماعية الأخرى بالدولة.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) أن فكرة إنشاء مركز علوم جاءت ليصبح إضافة قوية للمحتوى التعليمى التفاعلى المقدم داخل (متحف الطفل) بهدف جعل الأطفال والكبار على حد سواء شغوفين للتحقيق فى ألغاز الحياة من خلال تخصصات العلوم المختلفة.

ولفت إلى دمج المعارض التفاعلية الثابتة مع الأنشطة العملية المتغيرة للأطفال والعائلات والمجموعات المدرسية من خلال التعلم التعاونى من أجل تجربة مثيرة فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM).

وقال إنه فى مركز العلوم، ينطلق الزائر فى رحلة خيالية مثيرة (من القاهرة إلى المريخ) للبحث عن حياة جديدة والعودة إلى القاهرة لجعل القاهرة قلبًا أخضر يحمينا جميعًا ويحمى كوكبنا.