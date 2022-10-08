نهاية مؤسفة لرجل هرّب 3 ثعابين فى بنطاله

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "يورونيوز" فإن الرجل ويدعى كالفين باوتيستا، يبلغ من العمر 36 عامًا، ووجهت إليه تهمتة تهريب ثعابين بطريقة غير شريعة ويخضع حاليا للمحاكمة.

وتبين أن الثعابين "بورمية" النوع، وتعرف بأنها شديدة الخطورة على البشر، ولا يتم استيرادها إلا بموجب لوائح دولية.

وخضع "باوتيستا" لتحقيق موسع يوم الثلاثاء الماضى، بينما سيتم تحديد يوم لأولى محاكمته خلال الأيام المقبلة.