القمر سيقترن بالمشترى.. 3 ظواهر فلكية تزين السماء لمدة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأشار تادرس، إلى أن اليوم سيكون أفضل وقت لمشاهدة كوكب عطارد وتصويره باتجاه الشرق، الساعة 4:40 صباحا، قبل أن يشتد الشفق الصباحى إلى أن يختفى مع شروق الشمس، ويصل إلى أقصى استطالة له تبلغ 18 درجة من الشمس.

وأوضح ان عطارد سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق فى سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس مباشرة.

ولفت إلى أنه فى نفس اليوم سيقترن القمر مع كوكب المشترى "عملاق المجموعة الشمسية"، عند دخول الليل فى هذا اليوم وحتى غروبهما قبل شروق شمس اليوم التالى الساعة 5:15 صباحا تقريبا.

وبالنسبة للظاهرة الثالثة، قال إنه غدا سيكتمل القمر "بدر ربيع الأول" فى الساعة العاشرة و56 دقيقة مساء، حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.9 %، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الصيد وتخزين المؤن، كما يعرف أيضا بقمر السفر والرحيل.

وأضاف أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.