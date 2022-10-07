على ارتفاع 2500 متر.. ملعب كرة قدم يعانق السحاب فى السعودية

جدة - نرمين السيد - لكن أكثر الأمور غرابة فى هذه المنطقة، هى وجود ملعب مميز لكرة القدم، ويقع على قمة جبل الحشر بمنطقة جازان فى المملكة العربية السعودية.
الغريب فى الأمر أن الملعب يقع الملعب على ارتفاع 2،500 متر عن سطح البحر، ويتواجد فى منطقة باردة فى غالبية أوقات السنة، ومعتدلة فى فصل الصيف.
وتصل درجة الحرارة فى القرية إلى الصفر خلال فصل الشتاء، وترتفع حتى 25 درجة خلال فصل الصيف.
ويقع الملعب فى قرية القلة، شرق جبال الحشر، بمحافظة الدائر، شرق منطقة جازان.
ويتميز الموقع بقربه من السكان، ووجود غابة كثيفة حوله، وإطلالته على القرى المجاورة فى سفوح الجبال، التى يعانقها الضباب طوال العام.
ويعتبر هذا الملعب مناسبا جدا للشباب بحكم وجوده بين سكان جبال الحشر، إذ أن الوصول إليه لا يحتاج كثيرا من الوقت.
ويلعب الشباب عادة بشكل ودى فى وسط أيام الأسبوع، بينما يتم تنظيم بطولات كرة القدم فى نهاية الأسبوع، ولكن، يتوقف اللعب خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تشتهر جبال الحشر بكثرة أشجار العرعر، والعتم، والقاع، واللبخ، والمراعى الطبيعية، فضلا عن النباتات العطرية، إذ تكسوها الخضرة ويغطيها النبات فى غالبية فترات السنة.
وتنتشر على مساحة جبال الحشر العديد من القرى، محتفظة بموروثها الشعبى.
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