تقنية أمريكية جديدة.. إرسال أقمار صناعية بدون صواريخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتسعى الشركة الأمريكية التى طورت المقلاع إلى إدخال هذه التقنية حيز التنفيذ عام 2026، خصوصًا بعدما نجحت فى إطلاق حملات من "ناسا" باستخدام مقلاع عملاق على ارتفاع 7600 متر فى الهواء، وفقا لصحيفة بيزنس واير.
ويبلغ حجم المقلاع حوالى 33 مترًا، حيث إنه يتم ربط الحمولة بها، كما أن النسخة النهائية من المقلاع قادرة على تسريع الأجسام إلى 8 آلاف كيلو متر فى الساعة لإطلاقها فى الفضاء، أى أسرع من الصوت.
ومن المقرر أن تطلق الشركة أول قمر صناعى يزن 200 كيلوجرام فى 2026، فهو بديلا أرخص لنقل الصواريخ التى تستهلك الكثير من الوقود.
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