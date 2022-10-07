إلهام شاهين فى جولة سياحية بروما (صور) 

جدة - نرمين السيد - وتألقت إلهام شاهين بعدة إطلالات مميزة، الأولى ظهرت فيها من أمام الأكاديمية المصرية للفنون بروما، والثانية خلال جولة سياحية لها داخل أشهر الأماكن السياحية فى روما.

وتتواجد إلهام شاهين، حاليا فى إيطاليا، للمشاركة فى مهرجان الأمل السينمائى الدولى بصفتها رئيسة لجنة تحكيم المهرجان.

ويشارك فى المهرجان عدد من نجوم التمثيل فى مصر على رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخرانى بصفته الرئيس الشرفى لدورة هذا العام من المهرجان، والفنانة ليلى علوى، والفنان أحمد بدير.

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يذكر أن إلهام شاهين، تم تكريمها الشهر الماضى فى مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى مسرح بلا إنتاج، فى افتتاح الدورته الثانية عشرة، دورة الفنان الراحل سمير غانم.