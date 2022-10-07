نجاح أول رحلة تجريبية لـ«التاكسى الطائر» فى إيطاليا (صور) 

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جدة - نرمين السيد - ويعد "التاكسى الطائر" أول خدمة لنقل الأشخاص بشكل آمن وسلس عن طريق الطائرات الخفيفة "فولوكوبتر".
الرحلة الجوية لـ"التاكسى الطائر" تمت على متن مروحية كهربائية من طراز Volocopter 2X، بسرعة 40 كيلومترا فى الساعة، لمدة 5 دقائق، على ارتفاع 40 مترا.
حلم أصبح حقيقة.. التاكسى الطائر ينتشر حول العالم
ونقلت بعض التقارير الإخبارية عن كلاوديو دى فينشينتى رئيس مطارات روما، أن الخدمة شكل جديد من أشكال التنقل بين المطار ومركز المدينة، ولأغراض صحية، أى أنه سيكون مفيدا لنقل المواد الطبية بين مستشفى وآخر أو نقل المرضى.
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