معرض للسيارات الكهربائية صديقة للبيئة فى باريس (صور) 

وأعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الألمانية Next.e.GO Mobile SE إطلاق خطها الجديد من المركبات المكون من 2022 urban BEV e.wave X بالإضافة إلى السيارة الكهربائية الجديدة للتوصيل فى المناطق الحضرية.
معرض باريس للسيارات، يطلق عليه "Mondial de l'Auto" بالفرنسية، ويعد أحد أكثر معارض السيارات زيارة فى العالم، ويعتبر حدثا رائدا فى صناعة السيارات، فضلا عن كونه مفضلا لعشاق السيارات والخبراء، ويقام هذا العام تحت شعار "الثورة قيد التشغيل".
تم تصميم سيارة e.wave X الجديدة بشكل متعمد لتكون صديقة للبيئة الحضرية، مع أبعاد محسنة لسيارة مريحة بأربعة مقاعد، وحل ذكى ومرن للبطارية لا يعتمد على توافر بنية أساسية مخصصة للشحن، وشاشة رقمية واسعة للغاية، وشكل خارجى بوليمرى.
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