100 عام على اكتشاف آثار توت عنخ آمون (صور) 

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة السياحة والآثار، حملة على مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعى المختلفة تحت عنوان "100عام توت عنخ آمون: آثار رائعة"، احتفالا بذكرى مرور 100 عام على أحد أهم وأروع الاكتشافات الأثرية فى العالم.





وتهدف الحملة إلى التعريف ببعض القطع الأثرية المميزة التى اكتشفت بمقبرة الملك الذهبى، وذلك لرفع الوعى السياحى والأثرى لدى المواطنين وتعريفهم بأهمية هذا الاكتشاف العظيم الذى تم فى 4 نوفمبر 1922 على يد عالم الآثار البريطانى هوارد كارتر. وتم نقل الآثار المكتشفة بمقبرة توت عنخ آمون حينذاك إلى المتحف المصرى بالتحرير، وجارى الآن نقل هذه القطع تباعا إلى المتحف المصرى الكبير ليكون مكان عرضها الدائم، حيث ستعرض لأول مرة كاملة به. ومن المقرر أن تنتهى الحملة بمؤتمر تحت عنوان "ما وراء الأبدية: مؤتمر مئوية توت عنخ آمون" بالأقصر، والذى ينظمه مركز البحوث الأمريكى بمصر ARCE بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

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