مارك زوكربيرج يخطط لفصل 12 ألف موظف (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - قبل شهرين فقط، خلال مناسبة إعلان أرباح ميتا الأخيرة، قال زوكربيرج إن منصة التواصل الاجتماعى تجمد التوظيف فى جميع المجالات، وإن "فيسبوك" ليست شركة التكنولوجيا الوحيدة التى أوقفت التوظيف مؤقتًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن منشور "Insider"، تجرى "ميتا" تسريحًا هادئًا للعمال" فى "فيسبوك"، مما قد يؤدى إلى قطع الآلاف من الوظائف، فى حين أن الشركة لم تكشف عن أى تفاصيل محددة حول نفس الشيء حتى الآن، فمن المتوقع أن يتم طرد ما يقرب من 15% من القوى العاملة ضعيفة الأداء فى الشركة.

ويقال إن بعض كبار المسؤولين التنفيذيين يعملون على تنفيذ عمليات تسريح هادئة للعمال فى الأسابيع المقبلة.

وقال بعض موظفى فيسبوك: "قد يبدو أنهم يتقدمون، لكن الحقيقة هى أنهم تم إجبارهم على المغادرة".

وكانت قد الشركة أكدت مسبقًا تجميد التوظيف وألمحت إلى تسريح العمال فى المستقبل، فخلال مناسبة إعلان الأرباح الأخيرة، حذر الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا" من تسريح العمال فى المستقبل.

قال زوكربيرج خلال إعلان الأرباح: "تتمثل خطتنا فى خفض نمو عدد الموظفين بشكل مطرد خلال العام المقبل، وستتقلص العديد من الفرق حتى نتمكن من تحويل الطاقة إلى مناطق أخرى".

ويشير التقرير أيضًا إلى أن "ميتا" تعمل حاليًا على تقليل عدد الموظفين لخفض التكاليف وسط الانكماش الاقتصادى، ويقال إن الشركة تضع بعض الموظفين فى "قوائم" تقليدية تتراوح مدتها بين 30 إلى 60 يومًا، إما لإيجاد دور جديد لهم داخل الشركة أو لمجرد مطالبتهم بالمغادرة.

فى وقت سابق من هذا العام، وسط الانكماش الاقتصادى وعمليات التسريح الجماعى للعمال فى عالم التكنولوجيا، قال الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا" إن خطة الشركة تتمثل فى خفض نمو عدد الموظفين بشكل مطرد خلال العام المقبل.

وفى الوقت نفسه، طلب سوندار بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة "جوجل"، من الموظفين منح أقصى طاقة لديهم للعمل وأن يكونوا أكثر إنتاجية من أى وقت مضى.

وأعلنت عديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما فى ذلك "آبل" و"جوجل" وغيرهما، عن تجميد التوظيف وسط الانكماش الاقتصادى.