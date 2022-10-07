أخيرا.. جوجل تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد Pixel 7 Pro وساعتها الذكية

جدة - نرمين السيد - وكانت الشركة نشرت فى وقت سابق مقطع فيديو تشويقى، يضم التصميمات الخاصة بالهواتف الذكية، وألوانها وعدد من الإمكانات التى ستصدر بها، قبل الموعد الرسمى لإطلاق هواتف Google Pixel 7 القادمة من شركة جوجل.

وكشفت جوجل مواصفات Pixel 7 Pro، حيث جاء بشاشة OLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة QHD+ ومعدل تحديث يصل إلى 120Hz.

واحتوى Pixel 7 Pro، على الجيل الثانى من رقاقات جوجل Google Tensor G2، كما جاء بذاكرة تخزينية مؤقتة 12 جيجابايت، ومساحات متعددة "128 جيجابايت/ 256 جيجابايت/ 512 جيجابايت ذاكرة تخزينية".

كما يتميز Pixel 7 Pro، ببطارية قوية بسعة 5000 مللى أمبير، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية: 50 ميجابيكسل أساسية + كاميرا Telephoto بدقة 50 ميجابيكسل + كاميرا Ultra Wide بدقة 48 ميجابيكسل.

الجديد من جوجل فى تلك الهواتف ليس العتاد بالتأكيد بل الميزات الحصرية التى تقدمها كل عام لهواتفها، حيث ستحصل الهواتف الجديدة على خدمة VPN مدمجة بصورة مجانية مع اشتراك Google One، وأيضا تطبيق جوجل Photos الذى سيوفر خاصية لإزالة الضبابية Blur من الصور القديمة.

ويمكن لكاميرا الهواتف الجديدة عزل الخلفية عند تسجيل مقاطع الفيديو كما أصبح التقاط الصور الليلية يستغرق نصف المدة.

أخيرا وفرت جوجل كل هذا فى هاتف Pixel 7 Pro بسعر 899 دولار و599 دولار لهاتف Pixel 7.

كما كشفت جوجل عن ساعتها الجديدة باسم Pixel Watch، والتى ستعمل بنظام WearOS وبرقاقة من سامسونج، وبسعر يبدأ من 349 دولار.