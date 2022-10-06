بعد تحطم ثمر جوز الهند على رؤوس المتطوعين.. هندى يدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - وتمكن الهندى سادلوى من تحطيم 42 ثمرة جوز الهند خلال دقيقة واحدة. واستطاع الهندى من تحطيم ثمر جوز الهند على رؤوس المتطوعين مستحدما الننشاكو (سلاح يابانى). وتوصل سادلوى إلى تلك النتيجة بعد تدريبه لمدة ساعتين يوميا، حيث كان يمارس فنون كالاريباياتو القتالية.

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