ناسا تصدر أحدث صورة لقمر كوكب المشترى

جدة - نرمين السيد - أصدرت وكالة ناسا هذه الصورة الجديدة لقمر كوكب المشترى "يوروبا" فى 5 أكتوبر 2022 وهى، بشكل ملحوظ، أول لقطة مقربة من هذا القمر منذ أكثر من عقدين، ويعتقد أن "يوروبا" يحتوى على محيط سائل تحت قشرته الجليدية.





وقد التقطت مهمة جونو التابعة لوكالة ناسا هذه الصورة فى 29 سبتمبر 2022 ، أثناء قيامها بالتحليق بالقرب من القمر. ومرت المركبة الفضائية على مسافة 256 ميلا فقط حوالى 400 كيلومتر فوق أوروبا، وعلى الرغم من أنها التقطت جزءًا فقط من قشرة "يوروبا" إلا أنها فى الواقع أوضح صورة ليوروبا تم الحصول عليها على الإطلاق. وتغطى الصورة حوالى 93 ميلًا 150 كم فى 125 ميلا 200 كم من سطح أوروبا، وتكشف عن منطقة متقاطعة مع شبكة من الأخاديد الدقيقة والتلال المزدوجة أزواج من الخطوط المتوازية الطويلة تشير إلى معالم مرتفعة فى الجليد بالقرب من أعلى يمين الصورة، وكذلك على اليمين وأسفل المركز.

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