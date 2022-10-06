نصائح للحفاظ على متانة السيارة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومن أبرز الخطوات التى تُحافظ على متانة السيارة، غلق النوافذ أثناء السير، واستخدام مكيفات هواء وتدفئة النافذة الخلفية عند الضرورة، وضرورة تجنب الوزن الزائد عند استخدام السيارة، بالإضافة إلى الفحص الدورى للسيارة، ولاداعى للضغط على البنزين للصول إلى حركة بشكل أسرع أثناء الزحام.

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