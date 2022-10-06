ضوء القمر يحجب زخة «شهب التنين» (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ضوء القمر الساطع "التربيع الأول" سيحجب رؤية زخة (شهب التنين) مساء غد فى السماء، لأنها تعتبر من زخات الشهب الصغيرة تنتج فقط حوالى 5 إلى 10 شهب فى الساعة.





وأشار تادرس فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الخميس 6 أكتوبر، إلى أن شهب التنين هى شهب غير تقليدية، وسيكون أفضل وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل وليس بعده كما يحدث فى معظم الزخات الشهابية الأخرى.

وأوضح أن أفضل وقت للمشاهدة سيكون عند دخول الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة، حيث تشاهد الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة دراكون "التنين" وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر الشهب فى أى مكان أخر فى السماء.

وأضاف أن هذه الشهب تحدث نتيجة دخول الأرض فى مخلفات غبار مذنب «Giacobini - Zinner» (الذى تم اكتشافه عام 1900) التى تدخل الغلاف الجوى الأرضى وتحترق فيه فى صورة شهب.

وعن أسباب ظهور الشهب، قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد إن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوى للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و 100 كيلومتر وتظهر لنا كشريط من الضوء وهذا يؤدى إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوى.

وأكد أن ظهور تلك الشهب فى السماء ليس لها أى أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.