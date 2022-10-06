غدا.. موتورولا تطرح «Moto E32»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن مواصفات هاتف "Motorola Moto E32" الجديد، الذى يعمل بمعالج "Helio G37". ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "LCD" وبحجم 6.5 بوصة وجودة عرض HD+. ويزود بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، كما تأتى بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 4 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجا بايت. ويتمتع "Motorola Moto E32" ببطارية كبيرة بحجم 5000 مللى أمبير، كما يطرح بلونين الأسود والأزرق.

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