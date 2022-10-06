جدة - نرمين السيد - ونشرت فتاة تدعى "نينا مارى دانييل" التى تعمل كعارضة أزياء، فيديو ليكشف لحظات مثيرة للاشمئزاز بسبب راكب يجلس بجوارها. وأثناء الرحلة التى دامت مدتها لـ 5 ساعات، حرص الراكب على قص أظافر أصابع قدمه ثم ألقاها على الأرض. وأعربت عارضة الأزياء عن مدى انزعاجها خلال فترة الرحلة، حيث كان لم يضع أى شىء تحت أقدامه لالتقاط الظفر الزائد، كما قام بنزع القصاصات النهائية بأيديه قبل التخلص منها على الأرض وليس فى شىء مخصص لذلك، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "الديلى ستار" البريطانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راكب يثير حالة من الاشمئزاز فى الطائرة.. والسبب أظافره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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