إيلون ماسك يخطط لإحداث تغيير جذرى فى تويتر (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أخيرًا، يشترى إيلون ماسك موقع "تويتر" بعد مفاوضات استمرت لأشهر، حيث أرسل يوم الثلاثاء رسالة إلى الموقع يقترح فيها شراء منصة المدونات الصغيرة بالسعر الأصلى البالغ 54.20 دولارًا للسهم.





إيلون ماسك

بعد امتلاك ماسك "تويتر"، يريد الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا" جعله تطبيقًا فائقًا أو ما يسميه "تطبيق كل شيء".

أشار ماسك فى تغريداته الأخيرة إلى أن "شراء "تويتر" يُعد عاملاً مُسرعًا لإنشاء "X"، وهو "تطبيق كل شيء".

ولم يوضح الملياردير ما يعنيه حقًا بـ "تطبيق كل شيء" أو ما يريد أن يقدمه "تويتر" على المدى الطويل.

بدأ كل شيء فى وقت سابق من هذا العام عندما طرح ماسك فكرة إطلاق تطبيق وسائل التواصل الاجتماعى لأن تويتر لا يلتزم بالمبدأ الأساسى لحرية التعبير.

فى وقت لاحق، اشترى إيلون ماسك حصة بنسبة 100% فى "تويتر" مقابل 44 مليار دولار تقريبًا.

فى النهاية، وفى غضون بضعة أشهر، فقد ماسك الاهتمام بتويتر وأراد الخروج من الصفقة قائلاً إن الموقع لم يكشف عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالحسابات المزيفة على المنصة.

إيلون ماسك

بينما ذكر موقع التدوين المصغر أن هناك 5% فقط من الحسابات المزيفة على المنصة، قال ماسك إن 90% على الأقل من التعليقات على تغريداته عبارة عن روبوتات.

من المحتمل أن تكون المعركة قد انتهت ويجب أن يشترى ماسك موقع "تويتر" قريبًا جدًا، وربما بحلول نهاية العام. فى حين أنه ليس من الواضح ما يعنيه ماسك بكلمة "تطبيق كل شيء".

إيلون ماسك

قال الملياردير سابقًا إن أول شيء سيفعله بعد شراء "تويتر" هو التخلص من روبوتات البريد العشوائى، وفى السابق، قال أيضًا إنه سيأخذ زر التحرير بمجرد إنهاء الصفقة.

أطلق "تويتر" مؤخرًا زر التحرير، لكنه يقتصر حاليًا على مشتركى "Twitter Blue" فقط.

بينما وافق ماسك على صفقة شراء "تويتر" بالسعر الأصلى، لا يزال هناك عدم وضوح بشأن موعد إجراء الاستحواذ النهائى.. وعلى الرغم من ذلك، قال موقع "تويتر" إنه يعمل من أجل إغلاق الصفقة قريبًا جدًا.