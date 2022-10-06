توقعات الأبراج الخميس 6 أكتوبر 2022.. نصائح ومفاجآت

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الخميس

الحمل

ادرس قرارات جيدًا قبل اتخاذها وإذا رأيتها مناسبة لا تتردد وكن حاسمًا، قدم الدعم اللازم الذى يحتاجه شريك حياتك فى المواقف المختلفة.

الثور

تقبل النصائح من زملائك فى العمل وأصحاب الخبرة وتصرف بالطريقة الصحيحة، والتقط أنفاسك وحاول أن تتخلص من الضغوط.

الجوزاء

حافظ على مكاسبك فى العمل وواصل الطريق، واحتوى شريك حياتك وكن قريبًا منه بما يكفى.

السرطان

لا تشتت انتباهك بمن حولك وركز فى عملك فقط، واحرص على حضور المناسبات العائلية وحافظ على علاقات قوية مع أقاربك.

الأسد

اجتهد فى عملك لتصل إلى مكانة أفضل، وحاول إنهاء كافة المشكلات بينك وبين شريك حياتك.

العذراء

كن مستعدًا لتقبل التغييرات التى تطرأ فى العمل وواكب كل ماهو جديد، واخرج فى رحلة مع أسرتك لتُحسن الحالة المزاجية.

العقرب

قلل نفقاتك وادخر وحسّن من وضعك المادى، وكن عونًا لمن حولك وساعدهم وخذ بإيديهم.

الميزان

لا تهمل عملك وانجز مهامك بالشكل الأمثل، وانس ماضيك العاطفى لكن تعلم من الأخطاء وركز فى حياتك القادمة.

الجدى

التطور سيفيدك فى عملك فاسعى له واستغل قدراتك، وحافظ على علاقة جيدة مع أصدقائك وتواصل معهم.

القوس

تخلص من الروتين فى العمل وقم بأشياء جديدة لتستعيد نشاطك، وسيطر على أعصابك وتعامل بهدوء وحكمة مع الأشخاص المقربين.

الحوت

كن قويًا لتتخطى كافة العقبات التى تواجهها فى طريقك، واحرص على إيجاد حلول سريعة وجذرية للمشكلات فى حياتك العاطفية والأسرية.

الدلو

استعيد طاقتك وحماسك لتستطيع السير قدمًا فى العمل، وتحدث مع شريك حياتك برفق وهدوء وحاول أن تكون العلاقة بينكم تفاهم وليست تحدى.